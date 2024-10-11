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3個月大女嬰患擴張性心肌病變急需換心　醫管局籲捐出離世親人心臟 (10:33)

3個月大女嬰祈祈患有擴張性心肌病變，因急性心臟衰竭情况危殆，目前於香港兒童醫院兒童深切治療部留醫。醫管局稱，祈祈急需心臟移植，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟。局方亦指，鑑於病人情况十分危急，除積極在本地為病人尋找合適的心臟外，亦將盡快通過相關程序向內地尋求幫助。

祈祈血型為B型，目前體重6公斤，合適捐贈者條件首選B+及O+血型，其他血型亦可接受；捐贈者體重須為大約6至18公斤。祈祈於今年9月14日因食慾不振及嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，之後轉送屯門醫院，她出現心源性休克，同日轉送兒童醫院兒童深切治療部，並於同月25日接受肺動脈繃紮手術。祈祈病情於9月28日惡化，要施行心肺復蘇法，並接駁體外膜氧合器，亦須使用人工心肺機支援生命，正使用呼吸機及強心藥。

醫管局指，祈祈急需心臟移植，亦是目前唯一能延續其生命的方案，否則隨時會出現心律不正、出血、感染等併發症而有生命危險，她已被納入心臟移植輪候名單，是同體型病人的首位。

醫管局亦會向內地尋求幫助，當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，強調屆時將嚴格按照法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。

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