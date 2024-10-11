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保安導師稱便衣保安只可最低武力截停疑犯　毋須拍攝他人 (10:08)

尖沙嘴金馬倫道萬寧分店日前有「便衣保安」誤會客人偷竊，出手箍頸將對方扯回店內，警方稱女事主前日已報案，將案列作普通襲擊。有保安導師稱，保安員即使要拘捕亦只可使用最低武力，又指便衣保安一般不需要拍攝他人。

香港物業管理及保安職工總會前理事、保安導師袁思桐今早（11日）說，便衣保安如懷疑有人偷竊，會待其離開店舖後才上前行動，截停有關人士後須表明身分、給予辯解機會。他續指，若對方不合作或試圖逃跑，便衣保安可「拘捕」，惟目的只是讓對方留下待警察到場，故原則上應使用最低武力，例如捉着他的手，但不需要箍頸或將其鎖起，要適可而止；如果疑犯停止反抗，便衣保安亦應立即停止施加武力。

袁思桐於港台《千禧年代》中表示，便衣保安考取的牌照與軍裝保安一樣，職責是當有人犯案時將其捉住，培訓時會涉及溝通及法例上的訓練，例如保安可否搜查、盜竊條例元素等，強調「唔可以做多，又唔可以做少」。被問到便衣保安會否在店內拍攝客人的相片，他稱便衣保安一般不需要拍照，因發現有人偷竊後會即時拘捕，咨內亦有閉路電視拍攝。

袁思桐說，一般而言，較多出入口、收銀機並非位於門口位置、物品較小型而價錢貴的連鎖式藥房，都會聘請便衣保安，他們未必每日會在店內當值，有時職員亦不知道其存在，目的是達到阻嚇效果。

相關字詞﹕編輯推介 萬寧 便衣保安

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