馮程淑儀再獲委任西九管理局行政總裁 感謝董事局信任及支持 (20:20)

在馮程淑儀任內，位於西九文化區（「西九」）的兩間世界級博物館──M+和香港故宮文化博物館，相繼於2021年11月及2022年7月順利開幕。M+於2023年成為全球第15大最受歡迎的藝術博物館，而香港故宮文化博物館則排名第51位。

在財務方面，馮程淑儀領導下，管理局的營運表現大幅提升，連續兩年成功削減營運赤字，2023-24年度減幅更達20%。M+和香港故宮文化博物館以至西九整體的成本回收率與全球其他歷史悠久的文化機構相若。

管理局董事局主席唐英年表示，馮程淑儀2021年底毅然接任行政總裁，面對疫情和全球經濟下行壓力雙重夾擊，她首三年任期內帶領西九克服種種挑戰，實現了多個重要的里程碑，建議放寬西九「加強財務安排」方案，亦於2024年7月獲行政長官會同行政會議批准，大大增強了管理局的財務可持續性。

唐英年續稱，他深信馮程淑儀必定能繼續帶領西九全體員工再創佳績，為發展香港成為國際文化大都會及中外文化藝術交流中心作出貢獻。

對於再度獲委任為管理局行政總裁，馮程淑儀表示衷心感謝董事局的信任，讓她能夠繼續帶領西九邁向新里程。管理局將致力發展西九成為全球頂尖的文化旅遊地標，將西九優秀的展覽和表演藝術節目推向世界舞台，展現香港的文化實力，同時推動本地與國際文化藝術團體及藝術家合作。

對於再度獲委任為管理局行政總裁，馮程淑儀表示衷心感謝董事局的信任，讓她能夠繼續帶領西九邁向新里程。管理局將致力發展西九成為全球頂尖的文化旅遊地標，將西九優秀的展覽和表演藝術節目推向世界舞台，展現香港的文化實力，同時推動本地與國際文化藝術團體及藝術家合作。她表示在新任期內，將帶領西九落實更多元化的商業策略，以提升其長遠財務可持續性，為香港文化及創意產業發展作出貢獻。