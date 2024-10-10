警方歡迎童樂居案裁決　律政司指跨部門小組助加快處理虐兒案 (18:37)

2021年12月2021年12月童樂居案發生後，警方聯同律政司於翌年1月成立「保護易受傷害證人及兒童專責小組工作」，透過為嚴重虐兒個案提供「一條龍服務」，由警方搜證，律政司檢視證據並提供法律意見，以及跟進有關法律程序，冀縮短年幼受害人等候審訊時間，減低其承受的壓力。律政司高級檢控官林曉敏指，案件的搜證難度各異，故難以量化小組成立後檢控過程的效率，亦未有成立前案件所需時間相關數據，但強調部分最複雜、由高等法院審理案件可在1年內完成。

林曉敏又稱，就本年7月通過的《強制舉報虐待兒童條例草案》，社會福利署、警務署及律政司正密鑼緊鼓準備相關實務指引。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明稱，本年1月至7月警方共錄得880虐兒案件，當中495宗涉身體傷害，逾8成個案施虐者都是受害人照顧或管教者。年齡方面，6至11歲者佔4成，最小受害人未滿一歲。

律政師檢控官及家庭衝突及性暴力政策組於2022年1月組成的跨部門小組「保護易受傷害證人及兒童專責小組工作」，由警方搜證，律政司檢察證據並提供即時的法律意見及跟進後續審訊及上訴等法律程序。小組每日24小時運作，律政司部分由30至40名檢控官組成。林曉敏指，小組冀縮減易受傷害證人，即17歲以下兒童及精神上無行為能力人士的審訊時間，減低他們的心理壓力。