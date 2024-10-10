黎智英控《大公報》誹謗　官拒陪審團審理 (18:00)

原告為黎智英，被告為大公報（香港）有限公司和總編輯賈西平。由於賈西平缺席聆訊，黎一方將對賈中止提控。

判辭提及，被告方認同黎智英是知名人士，大公報營辦著名並且銷量廣泛的報紙，大公報於2019年社會事件後發布涉事文章，其間港區國安法生效及黎智英被控刑事罪行，本案具重大公眾利益。但歐陽法官認為衡量上述因素比重有所減少，儘管案件涉及公眾利益、政治人物或政治敏感事宜，法庭不一定需要行使酌情權安排陪審團審理。

歐陽法官解釋，如果審訊設陪審團，陪審員需要回應許多爭議問題，而且本案文件顯然需要長時間審視，故不宜由陪審員審理。歐陽法官指，文件不只限於實質證據，亦涉及盤問時提出的文件，雙方已披露共1,213頁的文件並不確切，重要的是黎智英一方會因應大公報發表的101篇文章作出完整陳辭，以證明後者長期懷有惡意，其作為帶有強烈敵意及屬抹黑。歐陽法官認為，黎一方預期5天審期可謂樂觀。

此外，歐陽法官指出，由法官審理案件可採納證人供辭作為主問，並且預先閱讀文件再聽取陳辭，縮短庭上陳辭時間。歐陽法官又認為，本案涉及公眾利益的辯護理由複雜，不宜交由陪審團審理。