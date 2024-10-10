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警接手調查萬寧便衣保安襲擊案　業界指保安遇可疑者或會拍照惟事後須刪除 (17:47)

尖沙嘴金馬倫道萬寧日前有便衣保安誤以為有客人高買，出手將對方扯入店內。萬寧事後解僱兩人，並決定終止與該保安公司的合約。警方接獲事主報案，由油尖警區刑事偵緝第十隊跟進，並將案列為「普通襲擊」，暫時未有人被捕，警方會聯絡報案人錄口供及於案發現場蒐集證據。有保安業界指，零售公司聘請保安後，一般會提供額外訓練及要求，又提及便衣保安若眼見有可疑人士就會拍下照片，但必須在處理事件後刪除照片。

保安業商會主席何啟文指，便衣保安通常會獲受僱公司額外訓練，包括如何識別可疑人士，了解當值店舖易被盜竊的產品，至於遇上有人盜竊時須採取甚麼方式阻截，他則指不同商戶有不同做法。他又提及，曾聽聞部分商戶會以獎金獎勵成功阻截盜竊的保安，但不清楚萬寧的做法，相信今次涉事保安因「責任心」而追截事主。他認為保安必須有合理懷疑才可行動，同時只需上前要求對方出示購物單據便可。

保安遇懷疑或會拍照

至於本報記者昨日到涉事萬寧分店時，被一名女子尾隨及偷拍，對方否認屬便衣保安。何指難以評論事件，但稱一般便衣保安有懷疑並認為有需要跟進時，會拍下照片向上級匯報，而事後必須刪去照片。

何解釋，不少商戶都會聘請便衣保安，因避免身穿制服的保安在場會影響客人，而且不少零售店沒設門戶，慣犯有方法避開閉路電視及防盜設備。不過他亦補充，便衣保安的行為亦非常重要，若「做得唔好」反會令客人更不舒服。

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