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錦田公路私家車疑撞斃貓隻不顧而去　警正追查司機下落 (16:51)

昨晚（9日）有車輛懷疑於錦田公路近石崗菜站撞倒一隻貓，貓隻其後由動物組織義工救起，惟最後證實不治。警方將案件列作「交通意外—動物受傷發現」，暫未有人被捕。警方呼籲如果有任何市民目擊案發經過，或有任何與案有關的資料提供，請立即致電36613800與新界北總區交通部報案室聯絡。

警方表示，八鄉警署今日（10日）凌晨約零時接獲一名43歲女子報案，指於昨晚（9日）約9時半發現有受傷貓隻倒臥在錦田公路近石崗菜站的路面，懷疑牠曾被車輛撞倒。該貓隻其後證實死亡。警方初步調查，將案列作「交通意外—動物受傷發現」，暫未有人被捕，案件交由新界北總區交通部繼續調查。

動物救援組織「毛守救援」昨晚於facebook上載涉案貓隻受傷的照片及影片，指受傷的貓隻為雌性唐貓，已絕育剪耳，頸有蝨帶。該貓隻昨晚9時半於錦田石崗菜站懷疑被一輛白色私家車撞到，私家車不顧而去。貓隻則口鼻吐血，大腿受傷，由義工送往動物診所搶救。

警方強調，根據《2021年道路交通（修訂）條例》，「貓隻」和「狗隻」已被納入「動物」定義内。如司機駕駛車輛時發生意外而涉及貓隻或狗隻受傷（無論被撞到的是否屬於流浪貓狗），司機須停車及盡快報警；如動物畜養人在場，則須向該動物畜養人提供資料。如果司機在意外發生後沒有停車，最高可被判處監禁12個月及罰款10000元；而沒有按規定提供詳情或報告意外，則最高可被判處監禁6個月及罰款25000元。

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