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楊碧筠將接任環境及生態局常秘　劉利群退休 (16:47)

現任食環署長楊碧筠將於本年11月11日起出任環境及生態局常任秘書長（食物），接替將於10月底開始退休前休假的劉利群，現任房屋局副秘書長／房屋署副署長（策略）吳文傑將則會於本年11月18日出任食環署長。

對於楊碧筠及吳文傑的任命，公務員事務局長楊何蓓茵稱所調動同事均為資深政務主任，有信心他們會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。楊碧筠加入政府政務職系34年，曾任職多個決策局及部門服務，包括前經濟局、前經濟發展及勞工局、前教育統籌局等，自2019年1月出任環境局副秘書長；吳文傑則從政29年，自2022年4月起出任房屋局副秘書長／房屋署副署長（策略）。

楊何蓓茵亦祝願退休的劉利群生活充實愉快，提及她在任環境及生態局常任秘書長（食物）期間，領導團隊制訂和推行《漁農業可持續發展藍圖》，亦在疫情期間督導相關的防疫抗疫工作。

劉利群1988年9月加入政府，由2021年2月起出任食物及衛生局常任秘書長（食物）。當時曾有部分建制派不滿，指她出任食環署長期間正值反修例風波，未有積極主動清理「連儂牆」等文宣，又質疑其丈夫、社聯行政總裁蔡海偉「同情黑暴」。新民黨主席葉劉淑儀當時則為劉辯護，認為批評者「不知底蘊」。

 

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