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空運味精、海運電飯煲惹懷疑　海關檢1200萬元懷疑氯胺酮拘3男包括16歲男生 (16:39)

海關搗破兩宗涉及販運懷疑氯胺酮的案件，檢獲共24.5公斤懷疑氯胺酮，市值約1200萬元。行動中，海關共拘捕3人，包括一名負責收貨的16歲男學生，以及一名懷疑教唆他收貨的20歲男生。

海關毒品調查科機場調查課調查主任蔡琳凌指，本月7日，海關根據風險管理原則，揀選一票來自荷蘭、報稱為味精的空運包裹檢查，海關認為用昂貴方法運送味精可疑，打開檢查後發現內藏9公斤懷疑氯胺酮，市值約440萬元。關員本月9日在柴灣展開監控遞送行動，拘捕一名16歲本地中五男學生，他當時於住所門口收取包裹。關員同日稍後時間於慈雲山拘捕多一名20歲本地男子，他涉嫌教唆他人收取涉案包裹。案件目前仍在調查，不排除有更多人被捕。海關呼籲青少年切勿貪圖利益販毒，勿低估刑事責任。

另外，海關人員根據風險評估及情報分析，早前鎖定一個來自德國的海運拼裝貨櫃。9月27日，關員在葵涌貨櫃碼頭的海關大樓檢驗該貨櫃，裏面裝有11票貨物，其中一票報稱家居及個人物品，結果發現裏面藏有15.5公斤懷疑氯胺酮，市值約750萬元。港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察趙敏婷指，該批貨物的寄貨人及收貨人均為物流公司，但該兩公司近期無相關海運記錄，引起海關懷疑。關員開箱檢驗，於貨櫃中間位置發現17箱涉案貨物，貨物的X光影像可疑，關員打開蛋白粉內見到有膠袋包住懷疑氯胺酮，另有一些懷疑氯胺酮藏在玩具及電飯煲內。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任邱穎揚續指，關員於10月7日在深水埗一帶展開監控遞送行動，至當日中午時分，一名本地男子到場收貨，他將貨物放在他駕駛的輕型貨車上，再運到大埔。關員當場拘捕該名31歲男貨車司機，初步相信他收取幾百元報酬，負責簽收及運送貨物。他已獲准保釋候查。海關呼籲物流從業員提高警覺，切勿被人利用販毒。

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