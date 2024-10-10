「茅山道士」被控殺智障女　辯方結案稱被告造成傷勢並非致命 (16:35)

首被告張子材的辯方大律師Trevor Beel陳辭指，本案證據不足以裁定張子材謀殺事主，最多誤殺罪成；而張較可能構成「嚴重疏忽誤殺」多於「非法危險行為誤殺」。Beel指，張子材對事主具有照顧責任並沒妥善履行責任，張在錄影會面承認灌事主飲茅台酒，以及推她的頭撞向櫃，其後他任由事主躺地，沒協助求醫，事主最終身亡。

Beel指，張子材相信事主「邪靈上身」，為了驅邪而打過她；但事主傷勢未至於嚴重身體傷害，無證據指全部由張造成。Beel又稱，事主死因主要是肺炎，惟無從得悉張子材灌酒懲罰事主時，事主實際飲下多少；若陪審團不能肯定張令事主重傷，可裁定誤殺罪成。

針對張面對的非禮罪，Beel與控方同樣以荒誕來形容本案情節，指張用假陽具插入事主私處時，兩名女徒弟及事主母親吳太在場；張無疑信奉道教，他可能偏離主流，但真誠地為事主作驅邪儀式。Beel續指，無證供指事主不願意或反抗，吳太可能事先告知事主，而且吳太稱原本下手的女徒弟無法行事，才由張做儀式​​，無證據指張從中取得愉悅。

另一辯方大律師Richard Donald陳辭指，次被告吳馬如賡認識張子材數年，張是吳太的道教師傅，張也診治過事主，吳氏一家信任張。Donald強調，吳太僅目擊被指性侵的儀式，她真心想盡力幫女兒驅魔；事主有機會跟吳太與張子材一同買假陽具。