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男病人鼻胃喉誤插至支氣管　東區醫院稱實習醫生經驗不足錯判X光片 (18:06)

東區醫院昨日（9日）發生一宗錯插鼻胃喉事故，院方今午（10日）交代，一名入院照大腸鏡的七旬男病人，因有吞嚥困難須經鼻胃喉灌注瀉藥，惟鼻胃喉錯誤插至支氣管，護士按程序測試後未能確認喉管位置，實習醫生檢查X光時則錯誤判斷喉管位置，令藥物輸注至病人肺部。港島東醫院聯網總監、東區醫院行政總監蘇潔瑩相信，實習醫生因經驗不足而錯誤解讀X光片，涉案護士則有按足指引。院方就事件致歉，將成立根源調查委員會，8周內會提交報告。

76歲男病人昨日入院準備大腸鏡檢查，護士於早上約11時為他放置鼻胃喉管，及後聽診及酸鹼測試均未能確認喉管位置是否正確，故於下午展開X光測試，並由一名實習醫生確認X光片，獲確認可以輸注腸道清潔藥物；護士按指示輸藥後約一小時，病人表示感到不適，有腹痛、氣促、血氧飽和度下降的情况，護士即時停止輸藥，再經另一名醫生檢視X光片後，始發現鼻胃喉位置錯誤，隨即為病人抽走肺部內液體。

病人現時仍留醫深切治療部，情况危殆。東區醫院深切治療部主管沈海平表示，病人一度有氣胸，現時須使用呼吸機，經治療後情况有好轉，今午血壓較穩定，預期未來兩至三日可以拔除喉管。他又表示，輸注該藥物會導致短暫急性肺水腫及急性肺損傷，但預料不會造成長期影響。

何婉霞：非一刀切覆檢實習醫生所有動作

伊利沙伯醫院今年6月亦出現錯插鼻胃喉事故，同樣涉及實習醫生錯誤判斷鼻胃喉位置，當時根源調查委員會提出的建議，包括加強實習醫生解讀X光檢查結果的培訓及指導。被問到院方今次為何未有作出覆檢、是否未有落實有關建議，港島東醫院聯網質素及安全總監何婉霞表示，各部門有經驗的醫生會按照實習醫生的經驗及能力，判斷其需要多少督導，而非一刀切，要求所有實習醫生進行的動作或檢查都要覆檢。

她又表示，實習醫生在開始實習前，曾在醫學院內學習相關內容，亦有維期3周的實習前培訓，當中包括鼻胃喉X光檢查的要點，亦強調醫院以團隊形式為病人提供服務，醫護人員一環扣一環、互相支援。

蘇潔瑩強調，院方非常重視有關醫療事故，因應上次伊院同類事故，已落實相關改善措施，而今次事發後亦已通報全院實習生要複習相關教材及資料，並通報各實習生直屬上司，需要評估他們的能力，按需要加強督導及監察，期望根源調查委員會可以檢視今次事故原因，找出是否有其他地方需要加強。

相關字詞﹕編輯推介 醫管局 醫療事故 鼻胃喉 東區醫院

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