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警司非禮案同僚供稱晚飯其間事主醉酒「趴喺度」　曾與被告同時不在場 (14:51)

前年6月，時任沙頭角分區指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，又於翌月飯局後襲擊同袍，案件今在區院第21天審訊。一名時任總督察供稱，他前年6月跟被告及三名事主晚飯，其間事主X飲醉酒，「好長時間都趴喺度」，另曾跟被告同時間不在場。此外，庭上播放被告跟警方的錄影會面片段，當時被告強調拘捕他的指控「完全係失實」，又稱曾遭事主襲擊。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

控方證人、退休總督察黃燦熊供稱，2022年6月22日晚上，他應被告邀請到粉嶺聯和墟熟食中心跟被告、X、蔡文浩和賴文顯晚飯，席間除當日駕車的蔡外，各人都有飲酒，更曾「清」掉三至四杯酒。黃提到，當晚飲醉的X曾跟被告曾同時不在場，但他不清楚兩人當時身在何處，飯局最終在凌晨12時結束。

此外，黃燦熊昨提及，2022年7月15日，被告為他舉行餞行飯局。黃今日補充，翌晨飯局結束後，他跟同僚返回警署找被告，但身在辦公室的被告拒應門；及後有其他同僚返抵警署，欲將車匙及銀包交還被告，但被告續拒應門。黃稱，至凌晨3時，他及同僚把字條「攝」入被告辦公室，通知被告車匙及銀包已被帶返警署，此時被告突然開門，在詢問下稱「冇事」。

另一控方證人、醫生林偉濠供稱，2022年7月21日，被告向他求診時稱出現腰背痛、扁平足、排便出血情況，胸部亦自同年5月起多次腫痛，但經檢查後被告肋骨沒出現觸痛。林續謂，同年8月，他收到被告的X光報告，當中顯示被告的兩根肋骨表面「唔係好平滑」，估計他的肋骨曾出現骨折或骨裂。

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