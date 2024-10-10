肉檔被釘牌後靠虛假聲明換人領牌重開　警拘一男 (13:30)

警方及食環署聯合偵破一宗新鮮糧食店牌照申請人作出虛假法定聲明。昨日（9日）在將軍澳拘捕一名64歲男子，涉嫌向食環署作出虛假聲明獲得牌照，在售賣冒充新鮮豬肉而被釘牌的店舖重新營業。
深水埗警區於8月2號接獲一宗食環署轉介案件，懷疑有人於去年12月向食環署牌照組作出虛假法定聲明，成功獲得臨時新鮮糧食店牌照，協助一間較早前因違規而被取消牌照的店舖，改頭換面在相同地點重新營業。
深水埗警區重案組高級督察梁偉軒表示，發現有人向食環署作出虛假法定聲明，故意隱瞞與前任持牌人、合夥人、東主之間的業務聯繫。警方昨日（9日）採取拘捕行動，在將軍澳區以作出虛假法定聲明罪拘捕一名64歲男子。警方相信他故意向食環署牌照組作出虛假法定聲明獲得牌照，目的令被取消牌照店舖在相同地點重新營業。
食環署九龍區檢控及牌照組總監黃立人表示，以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉嚴重損害消費者權益，屬不良營商手法，亦構成食物安全風險，指涉事食店牌照會被取消，持牌人、合夥人或店舖東主不能再於同一地點重新經營相關業務。署方將加強日常巡查，並在店舖違規後，強化重新發牌的審查關卡。
過去數月，食環署以新策略展開代號「珍珠」的先導執法行動，除破獲今次涉案食店外，亦證實一間新鮮糧食店使用冷藏豬肉冒充新鮮豬肉售賣，已取消有關新鮮糧食店牌照。
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