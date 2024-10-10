肉檔被釘牌後靠虛假聲明換人領牌重開　警拘一男 (13:30)

深水埗警區於8月2號接獲一宗食環署轉介案件，懷疑有人於去年12月向食環署牌照組作出虛假法定聲明，成功獲得臨時新鮮糧食店牌照，協助一間較早前因違規而被取消牌照的店舖，改頭換面在相同地點重新營業。

深水埗警區重案組高級督察梁偉軒表示，發現有人向食環署作出虛假法定聲明，故意隱瞞與前任持牌人、合夥人、東主之間的業務聯繫。警方昨日（9日）採取拘捕行動，在將軍澳區以作出虛假法定聲明罪拘捕一名64歲男子。警方相信他故意向食環署牌照組作出虛假法定聲明獲得牌照，目的令被取消牌照店舖在相同地點重新營業。

食環署九龍區檢控及牌照組總監黃立人表示，以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉嚴重損害消費者權益，屬不良營商手法，亦構成食物安全風險，指涉事食店牌照會被取消，持牌人、合夥人或店舖東主不能再於同一地點重新經營相關業務。署方將加強日常巡查，並在店舖違規後，強化重新發牌的審查關卡。

過去數月，食環署以新策略展開代號「珍珠」的先導執法行動，除破獲今次涉案食店外，亦證實一間新鮮糧食店使用冷藏豬肉冒充新鮮豬肉售賣，已取消有關新鮮糧食店牌照。