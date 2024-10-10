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海關破歷來最大宗沉香木走私案　截內地來港海運貨櫃檢一噸沉香木 (12:20)

海關在9月25日從內地南沙來港的海運貨櫃內檢獲1噸沉香木，市值1800萬元，拘捕1人，屬有紀錄以來最大宗沉香木走私案，亦是首次發現利用海運走私沉香木。

海關有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍表示，被捕35歲女子報稱收貨人公司董事，已獲准保釋候查。海關相信涉案沉香木產自越南，經迂迴路線，由越南運往內地再轉至香港，而香港本身非沉香木主要市場，估計部分沉香木供應香港市場，大部分會再轉至其他地方，其最終目的地將屬海關調查方向。劉玉龍稱沉香木屬珍貴木材，今次不法份子要運送大批沉香木，故利用貨櫃海運模式。現場所見，檢獲的沉香木為片狀，未算有太強烈氣味，據悉該批沉香木仍屬原材料，經加工後可製成精油、飾品等，合共涉及砍伐逾百棵沉香樹，仍要鑑定屬樹皮抑或樹心，在完成司法程序後會交由漁護署作研究及保育等工作。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇表示，沉香木來自沉香樹，有約20多個品種，分布在東南亞地區，包括泰國、越南、印尼等地，當樹木受損害、受病菌感染時，樹木會分泌樹脂保護樹身，樹脂帶有獨特香氣，會積存在樹木內，可以收集以製成香油、雕刻品、飾品等。陳稱，沉香木價格高昂、需求殷切，在野外被大量砍伐，在香港亦有人非法偷伐土沉香，大部分沉香樹品種已被評為易危或極危，其中馬來沉香樹苗成長速度無法彌補野外大量被砍伐的沉香樹，令到野外組群急劇減少超過八成，當中馬來半島和印尼的組群已滅絕。

陳翰奇表示，沉香屬所有種均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的物種，管制其國際貿易，在本港則受《保護瀕危動植物物種條例》管制，如違反相關條例，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。漁護署和海關會保持高度警覺，加強人員對沉香木的認識，並與各國進出口管制站聯合行動，合力打擊瀕危物種走私活動。

相關字詞﹕沉香 海關 漁農自然護理署 編輯推介

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