李家超：了解中小企轉型需要　支持各界積極求變 (11:14)

李家超指，政府去年成立「電子商貿發展專責小組」幫助本港中小企提升品牌知名度、拓展內銷市場，有助本地企業轉型。影片中，一間母嬰產品公司的總經理王先生表示，公司業務與內地母嬰店聯繫緊密，線下到訪耗時費力，他因此想轉型電商，而生產力局「BUD專項基金」補貼部分成本，李家超以此為例，強調該專項資金令公司進軍電商及內地網上零售「無後顧之憂」。

李家超指，香港正處於經濟轉型期，政府提供了各類型資助計劃，在融資信貸保證、拓展業務、升級轉型及推動科技應用等各方面向中小企給予支援，「各界積極求變，政府亦大力支持」。李又引述一香港珠寶公司的資訊科技及數碼轉型總監的話，指政府「科技券」計劃有助該公司升級銷售及倉庫管理系統，實現不再以人手清點庫存並有更多時間銷售，料有助業務增長。他並指，另一清潔器材公司執行董事吳先生期望，政府在協助企業轉型方面提供更多援助，讓他們能夠拓展內地以至一帶一路國家的市場。