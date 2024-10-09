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新界南、西九龍及尖沙嘴多處周日為香港單車節封路　155條巴士路線受影響 (19:10)

香港單車節2024將於今周日（13日）舉行。運輸署今日（9日）宣布，新界南、九龍西及尖沙嘴多處將於當日凌晨1時起分階段封路。其中，青馬大橋只封上層往九龍方向，並計劃在上午7時15分重開，其他封閉道路則在早上9時起逐步解封。

50公里及32公里單車項目將由尖沙嘴東梳士巴利道近帝國中心出發，終點設置於佐敦道天橋。活動完結後，車手則要到西九文化區解散。50公里項目將途徑「四隧三橋」，包括青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道、尖山隧道及新增設的沙田嶺隧道；32公里項目的路線相約，但不會途徑青馬大橋、尖山隧道及沙田嶺隧道。因應項目進度，位於新界南及九龍西的項目沿途路段將有暫時封路安排，直至當日上午11時。

單車節其餘活動及賽事，包括家庭單車樂和環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽，則會在尖沙咀東一帶舉行，包括梳士巴利道、麼地里、紅磡繞道和紅磡道。屆時，上述道路亦將封閉至當日下午3時半。

受封路影響，運輸署宣布155條巴士路線將分階段實施改道或暫停服務等，包括64條九巴路線、33條城巴路線、31條隧巴路線、26條龍運路線、1條新大嶼山巴士路線，以及15條專線小巴路線。警方提醒市民，封路措施不影響所有前往機場及大嶼山的車輛。運輸署呼籲市民留意當日的臨時封路及公共運輸服務改動安排，並建議使用公共交通工具前往受影響地區。

今屆單車節由旅發局主辦，共舉辦6項單車活動，約6000名車手報名。連同首設的西九嘉年華，預料有超過3.6萬名市民參加活動。

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