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市民投訴於萬寧購物後遭誤會偷竊及暴力對待　萬寧：已解僱涉事便衣保安 (17:35)

有市民昨（9日）於社交平台Threads發文，稱昨早於尖沙嘴金馬倫道一間萬寧自助付款並離開商店後，突然被兩名女子從街上扯回萬寧店內，指控事主偷竊，其間事主被箍頸及扯背囊。事主質疑兩人手法過於粗暴，店舖經理聲稱該兩人為店內便衣保安。萬寧回覆本報查詢時表示，涉事的兩名便衣保安員經第三方保安公司聘用，根據調查，兩人違反保安公司所制定的員工守則，已被即日解僱，萬寧亦已決定終止與該保安公司的合約。

用戶「mōtō studio」於Threads發文，昨早於萬寧以自助付款形式付款，之後離開商店約50米後，突然一名女人箍頸、另一女人扯着其背囊，兩人大聲指控事主「你冇俾錢！你偷嘢！」事主形容被兩人「扯住我入去萬寧」，然後向店內經理展示付款後收據，經理之後稱兩人為「便衣保安」；其中一名女子之後搭着事主膊頭說「唔好意思啊，誤會咗你」。

事主稱兩人沒有穿着制服，亦無職員證，質疑她們手法粗暴，形容以為被綁架，事後已致電客服投訴。她在帖文留言處中展示購物後的收據，按照收據內容，涉事分店應為尖沙嘴金馬倫道的分店。

萬寧回覆指，高度重視昨日該名顧客梁小姐在尖沙嘴分店遭受不當對待，得悉事件後管理層已親身向其致以慰問及道歉，並承諾跟進事件。萬寧指，已成立專責小組跟進事件，包括重新檢討店舖保安及相關流程，以防止類似事件再次發生。萬寧重申，對於顧客受到的不當對待，深感抱歉，未來會繼續努力改善。

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