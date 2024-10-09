市民投訴於萬寧購物後遭誤會偷竊及暴力對待　萬寧：已解僱涉事便衣保安 (17:35)

用戶「mōtō studio」於Threads發文，昨早於萬寧以自助付款形式付款，之後離開商店約50米後，突然一名女人箍頸、另一女人扯着其背囊，兩人大聲指控事主「你冇俾錢！你偷嘢！」事主形容被兩人「扯住我入去萬寧」，然後向店內經理展示付款後收據，經理之後稱兩人為「便衣保安」；其中一名女子之後搭着事主膊頭說「唔好意思啊，誤會咗你」。

事主稱兩人沒有穿着制服，亦無職員證，質疑她們手法粗暴，形容以為被綁架，事後已致電客服投訴。她在帖文留言處中展示購物後的收據，按照收據內容，涉事分店應為尖沙嘴金馬倫道的分店。

萬寧回覆指，高度重視昨日該名顧客梁小姐在尖沙嘴分店遭受不當對待，得悉事件後管理層已親身向其致以慰問及道歉，並承諾跟進事件。萬寧指，已成立專責小組跟進事件，包括重新檢討店舖保安及相關流程，以防止類似事件再次發生。萬寧重申，對於顧客受到的不當對待，深感抱歉，未來會繼續努力改善。