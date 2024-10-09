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公屋聯會倡向家有初生家庭及青年首置者寬減從價印花稅 (17:43)

《施政報告》下周發表。公屋聯會今（9日）提議向有0至3歲初生嬰兒的「家有初生」家庭，以及18至45歲的青年首置獲寬減從價印花稅，分別鼓勵生育及擴建置業階梯。

聯會認為今年《財政預算案》放寬了從價印花稅的稅階，為不少置業人士減輕了置業的成本，可研究透過稅務寬減的優惠措施，進一步鼓勵生育，如購買約500萬元私人樓宇單位，從價印花稅須繳付約12.5萬元，有關初生家庭可獲減免一半的應繳稅款。

在青年置業方面，聯會稱，政府可就下一期「白居二」計劃中，進一步增加配額，建議可增至約9000個，同時須調高一人申請者的配額比例，增至不少於兩成，令更多一人申請者，包括青年有更多自置居所的機會。聯會亦建議政府把部分社區閒置的隔離設施，改作青年宿舍及旅舍，以回應青年住屋需求。

對於現有資助房屋政策，聯會認為政府可考慮在《長策》的後五年期開始，調整現時出租與出售資助房屋的比例，由約70比30，調整至50比50。聯會又指，房委會最近銷售時間需時較長，以綠置居2020/21及居屋2023及為例，由通過計劃至邀請申請者選樓分別需時約7至9個月，故倡房委會進一步研究精簡整個銷售時間的流程，並設關鍵績效指標（KPI），將通過計劃至開始揀樓的過程壓縮至3至6個月內完成，以減低樓市波動對資助房屋定價的影響。

在長者置業方面，聯會指，現時房委會轄下共有41.5萬個未補價資助出售房屋單位，可供第二市場買賣，建議把房協現時推行的「長者業主樓換樓先導計劃」擴展至房委會轄下的資助出售房屋業主，相信合資格人數會較房協為高，同時促進資助房屋流轉。

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