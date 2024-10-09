疑施工疏忽致電視牆倒塌壓死貓　裝修公司拍片致歉　事主憤怒 (17:00)

網民Chris AuYeung昨日在facebook 群組「天下貓貓一樣貓群組」發佈帖文，指早前為給予8歲愛貓「阿布」一個更舒適環境而進行家居裝修，惟新安裝電視牆在他不在家時倒塌，貓隻被壓死。他指責涉事公司施工疏忽，「在施工中連基本螺絲都無安裝」，又不滿事發後的溝通過程中未作出正式道歉並對貓隻喪生隻字不提，批評該公司把錯誤推卸至一名「與裝修工程無關、完全未見過」的裝修師傅身上，並要求該師傅向他賠償兩萬元。他形容愛貓「係我屋企人」，因事故感自責且徹夜難眠，而他與太太亦因事件「需要看精神醫生」。

至隔日凌晨，涉事裝修公司「品味空間」設計總監吳元輝（Lo Ng）拍片回應事件，並三度躹躬致歉。吳表示事發後因「有小生命喪失咗」，公司在未經調查下為客戶提供跟進服務，「不止兩至三次與客戶聯繫」，亦找來裝修師傅「實地了解」，聲稱是該師傅自願賠償兩萬元。他又稱，因賠倘償額未達客戶心目中要求，雙方在談判的部分未達共識，至前日客戶指不需設計公司繼續跟進，並會自行向保險公司索償。

至於事發因由，吳稱從跟進過程及現場單位相片而言，「好難解釋到」電視牆倒塌原因，並強調公司多年來並無發生任何傢俱事故，一直將單位及客戶安全放首位，希望客戶與大眾能「俾個機會」。他又稱有同行借機「抹黑及指控」，表示「知道自己本身做得好，係唔需要怕任何人嘅指控。」有網民質疑公司道歉欠缺誠意，「連貓貓阿布嘅名都唔提一聲」，亦不滿其無提及為何「咁大幅牆打得兩口釘」。「品味空間」今日下午再在留言欄作「正式聲明」，指網上出現的多宗失實指控及虛假表述深感遺憾，並保留追究相關人士法律責任的權利。