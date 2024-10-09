CEPA修訂協議放寬港專業人士到內地提供服務要求　明年3月1日實施 (16:48)

簽署協議於特首李家超等人見證下舉行。陳茂波表示，修訂協議降低內地對在香港具優勢的服務領域，包括建築工程、檢測及認證、電訊、金融等行業的准入門檻，讓更多香港企業及專業人才，能以更優惠待遇進入內地市場，相信能夠滿足內地消費者對優良服務的龐大需求，並助力內地進一步增強服務業的競爭力。

他續指，修訂協議容許在內地投資的港企，可按其熟悉的法侓作為合同適用法律，並可選擇以香港作為解決爭議仲裁地，同時在大部分領域取消香港服務提供者需在香港從事實際經營3年的年期規定，將讓初創企業更早享受CEPA的優惠待遇，並有助吸引世界各地人才落戶香港。陳茂波表示，當局會向各界做好說明及推廣工作，協助他們用好協議中的各項優惠，期望未來與商務部繼續在各方面豐富CEPA內容，並加強合作和規則制度對接。

李詠箑致辭時表示，商務部去年牽頭開始磋商，今次修訂結合香港經濟發展需要及香港業界訴求，希望為香港由治及興發展提供有力支撐、為進一步深化經貿合作提供積極支持。