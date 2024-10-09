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男護士受欺凌後報復　逼兩中學生夾傷腳趾　認恐嚇囚20個月 (16:32)

報稱患對立反抗症的25歲男護士，疑在籃球隊遭兩名中學生欺凌，遂迫他們用鐵夾夾自己的腳趾，再用力扯走，並表明若兩人拒從便會被「搞」及被斬手腳。兩事主其後照辦，導致腳趾流血，最終報警揭發事件。涉案男護士今（9日）在區域法院承認兩項刑事恐嚇罪，被判監20個月。暫委法官鍾明新斥被告利用年輕事主不懂求助的弱點犯案，斥其行為可恥、卑劣、歹毒、殘忍。

案情稱，前年11月12日，被告張鍵威（25歲，報稱護士）透過Instagram詢問當時15歲、就讀中四的事主X「你打波有無串人」，X起初拒絕回答，惟被告稱若X拒答，翌日便會到X的學校門口等他，並表明「你準備俾人搞」等。被告同時說，若X願「夾自己的腳」便原諒他所做的事，最終X答應被告的要求。

同日，X跟被告視像通話，其間按被告指示用鐵夾夾著自己的8隻腳趾，及用繩將該些鐵夾串起，然後一次過用力將鐵夾扯走。被告的要求令X腳趾多處擦傷及流血，X因而希望停止，惟被告稱若X停止，便會到住所找X，X遂繼續傷害自己。至同日晚上，X在家人陪同下向警方報案。

至於另一事主Z，案情提到，前年11月27日，被告透過Instagram詢問當時13歲、就讀中二的Z有否欠人錢，Z承認欠同班同學金錢，被告遂稱Z需要受罰，並表明若Z拒從指示，便會到學校或住所找Z，還會斬Z的手腳。

由於被告能說出Z就讀學校的名稱，使Z感到非常害怕，Z遂在跟被告視像通話其間，按指示用鐵夾夾著自己的8隻腳趾，然後一次過扯走。Z數度重複有關行為後，腳趾開始脫皮和流血，但被告不許停止，Z遂繼續自我傷害。在同月28、29及30日，Z亦有按指示夾腳趾，其間一度流血不止達10分鐘。至11月30日晚上，Z感到痛楚難忍，遂向父親披露事件及報案。

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