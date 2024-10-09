「茅山道士」被控殺智障女　控方結案指施襲非禮行為與宗教無關　事主母受迷惑而涉案 (15:46)

首被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），次被告兼事主母親吳馬如賡被控教唆張子材非禮事主。事主患有輕度智障及言語障礙，她於2019年9月2日被發現倒斃在龍尾村住所。

控方大律師王興偉陳辭提及呈堂相片令人不安，事主曾經坐在櫈上受折磨被打，房內牆壁等多處驗出事主血跡。王引述救護員證供指，他獲事主父親吳棋笙告知，事主自兩日前舉止怪異，她打自己頭部和踢牆，惟此屬傳聞證供，未能確認是否真實。

至於法醫指事主身上滿佈瘀傷、頭部撼傷及腦膜出血，王興偉表示，雖然傷勢不足以致命，但她亦被灌飲中國烈酒及酒精中毒，可能嘔吐後細菌經氣管流入肺部，引發肺炎，其後死亡。王指，道士證人重申兩被告信奉的不是道教，特別是用假陽具插入事主陰道有違教旨。

王興偉提到，張子材在錄影會面稱於事主迷糊狀態下舉行驅邪儀式，張承認用假陽具為事主破處，他又說把事主頭部撞牆後「有適量嘅血出現」，王指說法幾乎荒誕，其行為邪惡。吳馬如賡在會面則稱事主吃黑豆及無故失蹤，表現奇怪，吳太又指師傅張子材認為事主與「陰人」性交，需要破處，吳太一度猶豫，但她仍與張買假陽具，王指這屬協助及教唆張非禮，難以想像母親會同意及幫忙，估計她被宗教迷惑。

控方完成結案陳辭，明（10日）由辯方陳辭，預料法官下周一（14日）引導陪審團。