明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

旅遊業界倡開放沙頭角中英街禁區予旅行團　設跨部門機制落實「無處不旅遊」理念 (14:40)

新一份《施政報告》公布在即，旅遊業議會及立法會議員姚柏良提出多項建議，當中姚建議政府以「團進團出」方式開放遊覽中英街禁區，並串連沙頭角一帶打造特色景點，又倡政府考慮為入境旅行團提供免簽或「落地簽」禁區證，助業界打造沙頭角相關旅遊產品。

姚柏良建議，政府設立跨部門機制，由高層次的官員主理，落實早前國務院港澳辦主任夏寶龍提倡「無處不旅遊」理念。他指，本港不少特色景點不需大興土木，認為只需政府調撥資源，改善配套就可打造成為受歡迎的特色路線和打卡景點，惟景點分別屬於不同部門，涉及複雜的跨部門協調，他舉例，由古蹟辦負責管理及保養的高街精神病院立面，最終由中西區民政事務署「接波」管理。

旅議會亦就施政報告提出多項建議，旅議會主席徐王美倫表示，現時的《旅遊業條例》並非所有機構或組織旅行團都必須持有旅行代理商牌照，參加者不受旅遊業賠償基金所保障。她指，現時無牌經營的旅行社氾濫，會組織所謂的「睇樓團」及「遊學團」，建議政府檢視條例，打擊內地無牌旅行社非法招客的問題，讓消費者得到適切保障，持牌旅行代理商可在公平環境下營商。

旅議會副主席吳熹安表示，現時有很多內地旅行社及導遊直接在香港用群組收客，其成本及吸引力較本地旅行社高。他質疑，該些旅行社是否有印花稅及保險、以及內地用的旅遊車有否旅遊牌，認為很多不固定因素會令客人有風險，「如果等出了事才處理，相信會頗麻煩。」

旅議會亦建議政府成立專款專項，集中由旅行代理商的業界代表機構統籌並直接向政府建議方案，提供執行落實細則，以充份發揮香港「引進來、走出去」的雙向平台角色。

相關字詞﹕編輯推介 旅遊業議會 姚柏良 施政報告

上 / 下一篇新聞