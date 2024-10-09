旅遊業界倡開放沙頭角中英街禁區予旅行團　設跨部門機制落實「無處不旅遊」理念 (14:40)

姚柏良建議，政府設立跨部門機制，由高層次的官員主理，落實早前國務院港澳辦主任夏寶龍提倡「無處不旅遊」理念。他指，本港不少特色景點不需大興土木，認為只需政府調撥資源，改善配套就可打造成為受歡迎的特色路線和打卡景點，惟景點分別屬於不同部門，涉及複雜的跨部門協調，他舉例，由古蹟辦負責管理及保養的高街精神病院立面，最終由中西區民政事務署「接波」管理。

旅議會亦就施政報告提出多項建議，旅議會主席徐王美倫表示，現時的《旅遊業條例》並非所有機構或組織旅行團都必須持有旅行代理商牌照，參加者不受旅遊業賠償基金所保障。她指，現時無牌經營的旅行社氾濫，會組織所謂的「睇樓團」及「遊學團」，建議政府檢視條例，打擊內地無牌旅行社非法招客的問題，讓消費者得到適切保障，持牌旅行代理商可在公平環境下營商。

旅議會副主席吳熹安表示，現時有很多內地旅行社及導遊直接在香港用群組收客，其成本及吸引力較本地旅行社高。他質疑，該些旅行社是否有印花稅及保險、以及內地用的旅遊車有否旅遊牌，認為很多不固定因素會令客人有風險，「如果等出了事才處理，相信會頗麻煩。」

旅議會亦建議政府成立專款專項，集中由旅行代理商的業界代表機構統籌並直接向政府建議方案，提供執行落實細則，以充份發揮香港「引進來、走出去」的雙向平台角色。