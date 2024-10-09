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公主道危駕避警追截遭開槍制止　男子認罪判囚40個月停牌兩年 (14:20)

去年6月，一輛私家車在公主道遇上警方截查期間，突然倒車撞向其他車輛及企圖逃走，警方遂開兩槍喝止，最終拘捕司機，並在車上撿獲市值約9000元的可卡因及氯胺酮。涉案司機今（9日）在區域法院承認販毒及危險駕駛等5罪，被判監禁40個月、罰款3000元、停牌兩年，另須接受駕駛改進課程。法官形容，被告年紀相對輕，但曾有兩次販毒前科，案底纍纍，又指被告差點撞到警員，案情嚴重。

被告李樂晞（26歲，倉務員）承認沒有在穿著制服的警務人員要求下停車、危險駕駛、販運危險藥物、無牌駕駛，以及駕駛時沒有第三者保險罪。辯方求情稱，被告未婚、育有一名6歲兒子，冀出獄後找工作養家，「唔希望個仔走佢條老路」，望法庭考慮被告坦白認罪，開恩輕判。

暫委法官鄭念慈判刑時指，被告危駛目的在於逃避警方追截，更險些撞傷警員，情况嚴重，最終沒造成人命傷亡及嚴重財物損毁實屬萬幸，最終判處被告監禁刑期。

案情稱，去年6月10日上午11時48分左右，警方在窩打老道一帶展開行動，尋找涉案黑色凌志房車，約5分鐘後，警方發現該車駛到紅磡警署外，遂截停該車，並要求被告下車。

不過，被告沒聽從警方要求，僅降下車窗盯向在場警員，然後隨即關窗，再倒車撞向在場私家車。一名在場警員見狀拔槍指向被告的車輛，要求被告不要移動，惟被告亦不從，更駛車「向前衝」，險些撞到在場警員，警方於是向涉案車輛開一槍，阻止被告離開。

警方鳴槍後，被告則駕車向前駛，警方遂警告「不停車便開槍」，然後再開一槍，最終被告當場被捕。事後警方在被告的車輛檢獲7.54克可卡因及1.47克氯胺酮，有關毒品市值約9465.6元。

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