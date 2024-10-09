測量師學會倡暫停「綠置居」　禁於公開市場售居屋 (14:12)

學會敦促政府盡快公布北部都會區發展時間表，定期檢討進度，確保發展計劃如期推行，亦應詳細解釋有關交椅洲人工島的規劃；同時令新田科技城批地模式更透明，以吸引龍頭和初創企業進駐，以及全面提升本港公共交通網絡及基礎設施，滿足新發展區需要。

學會又認為政府在評估地價時應更「貼市」，確保地價反映市况，如貼近物業銷售速度、視乎發展商銷售樓價、融資費用等，並應與發展商溝通。

至於青年置業，學會盼政府改善青年住屋階梯，考慮推出「青年首置上車盤」等計劃，或參考外國「可負擔房屋」做法，要求私人發展商以折扣價向合資格年輕人提供一定比例的單位。

香港測量師學會建築政策小組主席謝志堅說，本港曾發生舊樓石屎剝落，亦有人裝修單位時拆主力牆，建議設立「樓宇維修局」，包括設立及管理顧問及承建商名單，處理投訴及設立紀律處分等，以加強樓宇安全管理。

對於低空經濟，學會表示，可盡早制定與鄰近地區一致的航線網絡結構規劃，建立空中導航系統，亦提議試用無人機運送藥物、食物和日用品，提供更有效的長者護理服務，另可在自然景點，如萬宣水庫東壩設立低空生態旅遊試點。

另外，近月政府研香港建造成本高的成本。香港測量師學會會長林家輝指，降低建造成本可用設計創新、創新科技改善，產生高質素成果，而非研降低設計標準。