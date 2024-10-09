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本港學童快樂指數增　惟「生命價值感」分數創新低 (14:15)

嶺南大學的研究顯示，本年度香港學童快樂指數為6.75，比去年的6.62增加1.85%。不過，學童的生命價值感創歷年新低，較去年的6.86減少1.73%，下降至6.74。

研究團隊自今年3月起訪問了來自9所小學、10所中學，共3536名學生和152位老師。研究取樣集中以小四至中三學生或任教老師為目標，同時接受中四至中五學生或任教老師自願採樣。結果顯示本年度香港學童快樂指數（10分為最快樂），由去年的6.62微升至6.75。同時學業壓力較上年的3.23低，只有3.19（5分為最大壓力）；生命價值感（10分為最高）則下降至6.73，遠低於2017年的7.27。

負責研究的嶺南大學教授何濼生解釋，快樂指數反映學生是否對外在環境滿意，指數上升的原因和學業壓力減少有關。可是，他關注學生的生命價值感有下跌趨勢，因為生命價值感反映學生自評生命有否意義和目標。他認為，儘管學業壓力減少，在疫情期間，學生甚少面授課堂，缺乏同儕互動，而當復課後，家長又着重追趕錯失的學習和成績，導致學生難以找到學業外的目標，生命價值感亦因而降低。

調查亦指出學童的欺凌情况愈趨普遍，指數由去年的3.79，下跌近3%至3.69（5分為未曾受到欺凌），約兩成受訪者表示在過去一年曾遭受欺凌。而小學的欺凌情況更為嚴重，近¼的小四和小五學生曾遭受肢體和言語欺凌。對此，何教授同樣歸咎於疫情間，學生未有機會訓練其溝通技巧，導致復課後，容易因一兩句表達失誤而表現出欺凌的感覺。

調查亦研究學校的生命教育，結果顯示學校生命教育指數較去年下跌約7%，只有3.65（5為最高分）；只有39.1%老師曾受生命教育相關的培訓。何教授強調，生命教育對學生的快樂指數和生命價值感有很大的正面作用，能加強學生的心理資本，讓學生有足夠基礎應對惡劣環境。他以廚房漏水作比喻，指現時政府的措施，包括去年底實施的三層應急機制如同「抹地」，「Identify（識別有問題個案）是Too Late」，生命教育才是「關水喉」，能真正針對學童自殺的源頭。

調查亦首次和深圳學童做比較，結果顯示深圳學童的快樂指數和生命價值感分別只有6.74和4.42，均比香港學童低，但就未解釋原因。調查由嶺南大學Steam教育及研究中心主辦，自2012年起每年進行，至今已是第11屆。

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