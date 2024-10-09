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海關截加拿大入口黃豆檢值1.3億大麻花拘3人 (14:09)

海關早前透過風險評估及情報分析，揀選一個由加拿大入口報稱載運黃豆的海運貨櫃作檢驗，於83袋黃豆中，檢獲500公斤大麻花，市值約1.3億元，並拘捕3人，他們年齡介乎44歲至55歲。海關相信檢獲毒品將供應本地，又指行動已成功搗截毒品流入市場。

海關港口及海域科貨物資料研究組指揮官王紀翔指，由於貨物的寄貨人是海外服裝公司，與貨物性質無關，而且大部分北美地區大麻已合法化，海關懷疑有人利用食品走私，於是扣留貨物，並在上月27日於葵涌驗貨大樓檢查。海關打開涉案20呎貨櫃後，見內有500多袋黃豆，關員卸下貨物，發現部分尼龍袋的大小不一，而袋內似乎藏有與黃豆形狀不乎的貨物，於是打開可疑尼龍袋作進一步檢查，發現內藏約十包以真空包裝的可疑草本植物，植物經毒品測試對大麻呈陽性反應。

王紀翔遂稱，貨櫃共裝有500多袋黃豆，惟只有83袋藏有毒品，佔貨量約16%，而且藏有毒品的尼龍袋全放在貨櫃低層位置，同時檢獲大麻以真空包裝，相信用以掩飾毒品氣味，增加執法難度。

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達稱，海關跟進調查後，發現一名54歲男司機前來提取貨物，該名司機僅持雙程證，並沒有由本港部門所發出的工作簽證，於是作出拘捕。調查顯示，當集團得知司機被扣查後，即安排本地物流公司向海關了解，並於翌日（28日）派出另一名本地司機與海關聯絡，望提取貨物。海關展開監控遞送行動。海關於9月30日至本月2日在北角拘捕44歲女子及55歲男子，他們分別報稱物流公司職員及司機。據悉，案中被捕的持雙程證司機於26日來港。

海關指，集團設置多重屏障收貨模式，被捕3人分別被指派處理不同物流程序，各人沒有直接聯繫，海關相信集團透過「斬件式」安排，以增加執法難度；另外集團使用持「雙程證」司機前來提取貨物，因他並非香港居民，需更長時間進行調查。

海關今年首9個月檢獲約2600公斤大麻毒品，市值約5.4億元，數量比去年同期上升超過8成。海關強調將繼續嚴厲打擊販毒活動，從源頭阻截毒品流入市場。

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