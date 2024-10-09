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2024年10月9日星期三
老婦黃大仙竹園廣場殘廁昏迷水桶蓋頭 送院後不治
(12:00)
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今早（9日）9時35分，警方接報指，一名老婦在黃大仙竹園廣場1樓殘廁內暈倒，頭部被水桶蓋住。事主昏迷送往明愛醫院搶救，及後證實不治。殘廁門外放有一張電動輪椅，警方正調查事件。
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