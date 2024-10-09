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女教學助理認泄DSE英文試題至「小紅書」　判囚兩周罰5000元 (11:53)

今屆中學文憑試（DSE）發生試卷泄漏風波，一名中學女教學助理於監考後在社交媒體「小紅書」上載應屆試卷。她早前承認一項「違反保密規定」罪，今（9日）於東區裁判法院被判刑。辯方求情時引用「補習天王」蕭源取得保密試題的案例，指本案不及蕭源一案嚴重，也沒有引致考生投訴不公。惟裁判官斥被告為一己私利，想宣傳自己的補習生意而上載試卷，守法意識薄弱，但可小懲大戒，判她入獄兩周及罰款5000元。

被告劉冠希（23歲，前教學助理），被控一項違反《香港考試及評核局條例》的違反保密規定罪。被告認罪後至今已還押兩周。辯方求情指，被告於內地讀小學時已經成績良好，至中學時期才來港生活，並能適應新環境。被告一心想成為教師，她已為犯案付上沉重代價，因為本案將影響她日後能否執教鞭。

辯方亦引用蕭源的案例，指該案是「補習天王」與主考員串謀泄漏試題，蕭被判囚14個月，但該案較本案嚴重，並冀法庭考慮被告主動自首、因愚昧犯案、考評局沒有就本案接獲考生的投訴等因素，可判予短期監禁或緩刑。

主任裁判官蘇文隆判刑指，被告的行為沒有為該場考試帶來不公平的衝擊，因為試卷在考試完結後才被揭露，當時考生已可以公開討論試題，不過被告受制於監考員的角色及簽署了保密協議，才不能披露試題。惟被告犯案為了私利，她欲宣傳其補習生意才急忙公布試題，守法意識薄弱，但可小懲大戒，故判她入獄兩周及罰款5000元。

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