女教學助理認泄DSE英文試題至「小紅書」　判囚兩周罰5000元 (11:53)

被告劉冠希（23歲，前教學助理），被控一項違反《香港考試及評核局條例》的違反保密規定罪。被告認罪後至今已還押兩周。辯方求情指，被告於內地讀小學時已經成績良好，至中學時期才來港生活，並能適應新環境。被告一心想成為教師，她已為犯案付上沉重代價，因為本案將影響她日後能否執教鞭。

辯方亦引用蕭源的案例，指該案是「補習天王」與主考員串謀泄漏試題，蕭被判囚14個月，但該案較本案嚴重，並冀法庭考慮被告主動自首、因愚昧犯案、考評局沒有就本案接獲考生的投訴等因素，可判予短期監禁或緩刑。

主任裁判官蘇文隆判刑指，被告的行為沒有為該場考試帶來不公平的衝擊，因為試卷在考試完結後才被揭露，當時考生已可以公開討論試題，不過被告受制於監考員的角色及簽署了保密協議，才不能披露試題。惟被告犯案為了私利，她欲宣傳其補習生意才急忙公布試題，守法意識薄弱，但可小懲大戒，故判她入獄兩周及罰款5000元。