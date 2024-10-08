馬會行政總裁應家柏再當選國際賽馬組織聯盟主席 冀進一步提升賽馬運動國際地位 (22:00)

隨著在巴黎舉行的第58屆國際賽馬組織聯盟會議於昨天圓滿結束，國際賽馬組織聯盟今舉行執行委員會會議，並在會上一致選出應家柏續任主席。

應家柏表示很期待繼續與國際賽馬組織聯盟的各位同僚及成員衷誠合作，進一步提升賽馬運動的國際地位。他衷心感謝執行委員會對其信任，讓他在全球賽馬當前兼具機遇與挑戰的時刻，繼續帶領聯盟。

Louis Romanet於1994年創立國際賽馬組織聯盟，成功帶領聯盟取得卓越發展，直至2021年退任。應家柏其後接替成為該機構歷來的第二位主席。今天聯盟的其中三名副主席同時獲選續任，分別為Jim Gagliano、後藤正幸及Horacio Esposito。

至於擔任副主席多年的Brian Kavanagh則宣佈退任。執行委員會選出Henri Pouret擔任副主席填補空缺。今屆主席及副主席的任期將維持至2027年10月。

國際賽馬組織聯盟由超過60個來自世界不同國家及地區的賽馬機構所組成，是國際純種賽馬運動的全球領導機構，致力推廣全球賽馬運動各個範疇、保障馬匹和運動員福利，以及保障和提升賽馬在全球的社會及經濟重要性，惠及現今和未來社會。