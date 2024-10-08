5年前七一金鐘衝突案　4男暴動罪成還押至10月底判 (19:41)

4名被告為項目主任周子瑋、學生戴嘉平、學生戴嘉正，以及汽車技工袁恩霖。暫委法官張志偉裁決時指，2019年7月1日早上5時半至7時半，案發現場出現非法集結，之後事件演變成暴動，其間示威者堵路及衝擊警方防線，又用雨傘襲擊警員等，破壞社會安寧。

針對各被告的證供，張官提到，案發時戴嘉平攜有護目鏡，又用雨傘襲擊警員；戴嘉正則從戴嘉平取得一對手套，並將之戴上。張官分析，打算參與暴動的人士有需要戴手套，以便作破壞行為或協助其他示威者等，若戴嘉正只是一名好奇的旁觀者，根本毋須戴手套。張官又指，戴氏兄弟均在屬示威者「重要據點」的中信大廈一帶被制服，認為無辜途人必然會遠離有關路段，避免殃及池魚，終裁定兩人罪成。

至於其餘兩名被告，張官指出，案發時被告周子瑋身在示威者人群中，甚至撐起雨傘；被告袁恩霖則戴上頭盔等「駕駛電單車的裝備」保護自己。張官拒納兩人出於「好奇」或「八卦」留在案發地點，認為兩人身在現場的唯一原因是參與暴動，裁定他們罪成。裁決後，法官要求控方呈交檢控時序表，供法庭審視「有冇檢控延誤嘅情況」。