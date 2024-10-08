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建造商會促施政報告提措施加快建築項目審批效率　助業界向銀行貸款 (18:25)

政府下周三發表新一份《施政報告》，香港建造商會向政府提交建議書，促政府改善建築項目的審批效率，以及協助業界改善現金流不足等問題。商會指，政府應全面檢討建築審批程序，例如現時開工申請許可需時28日批核，如能優化將可減省時間及成本。

商會又指，面對目前經濟下行、高息環境，以及銀行收緊信貸等因素，建造業有多宗欠薪個案，有地盤停工，分包商和工人要求更頻密付款等，對承建商現金流造成壓力，期望政府協助中小企向銀行貸款，例如提供貸款保障，協助行業應對當前困境。

對於近期政府加強對承建商就工地安全表現的規管，商會認為是「未審先判」，同步進行檢控及紀律處分，質疑將責任推給承建商，認為不合理。商會指部分意外可能涉及人為因素，建議制定一套清晰的審判準則及上訴機制，若最後裁定意外與承建商無關，除可上訴外，亦應給予「誤判」的承建商合理補償。

對於發展局7月推出的第5輪「建造業輸入勞工計劃」，涉及約1750個配額，局方完成審視後，沒有申請獲批。香港建造商會指，商會去年11月進行調查顯示，本港工人空缺率為14.5%，今年4月的調查結果雖然顯示下降至8.22%，但數據反映勞動力仍不足，加上老齡化下，例如目前泥水工人約一半屬60歲以上，認為仍然有需要輸入外勞，亦不應一刀切暫停輸入勞工計劃。

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