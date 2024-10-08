十大傑青2024名單出爐　劍擊大師兄張小倫、長洲包山后龔子珊獲獎 (16:59)

今年是「奧運年」，10位得獎者中有4位都是運動員。人稱「長洲包山后」、亦是香港唯一冰雪攀登女運動員龔子珊，17歲征服3千多米的雪山，21歲便首次代表香港出戰世界賽，現時世界排名第4。她形容，冰雪攀登是一項「小眾」的運動，在香港沒有場地教練，要上Youtube看影片自學，到攀石場做訓練。她曾自資約10萬元，到六個國家巡迴比賽。她認為獎項給予她肯定，手執裝備冰斧並寄語：「不論有多少困難，也可以用自己的方法行出自己的路」，呼籲市民關注大小運動。

被問到對月中施政報告有甚麼期望，女子武術運動員莫宛螢未有正面回答，但就希望大眾不要只着眼於運動員獲獎一刻，也要關心運動員的訓練過程；至於香港花劍隊七朝元老、人稱「大師兄」的張小倫就表示，樂見近年大眾更關注劍擊，政府有意興建劍擊館，體育制度也日趨完善。他思索了一頓，說：「（香港運動員）我不能夠說是幸福，但至少是『愈來愈好』。」

十大傑出青年選舉由國際青年商會香港總會主辦，今年已是第52屆，主題為「傑出從未停步」。獎項旨在表揚21至40歲的本地傑出青年，至今已選出413位。