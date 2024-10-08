同性伴侶配屋權案　政府質疑「斬件式」改婚姻定義引混亂 (16:34)

代表律政司的英國御狀Monica Carss-Frisk首先表示，《無遺囑者遺產條例》和《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》列明的「有效婚姻」只涵蓋異性伴侶，不包括同性伴侶，因為異性伴侶有照顧彼此一生的贍養責任，不能和同性伴侶相提並論。

終院去年在岑子杰案裁定，政府應確立替代框架承認同性伴侶關係。常任法官李義關注，本案關乎有效婚姻的定義，會否影響其他法例。Carss-Frisk回答，政府正跟進岑子杰案判決，在欠缺全面檢討的情况下，若本案「斬件式」（piecemeal）引入有效婚姻的概念，或影響法例連貫性。她提及，同性伴侶可以自行訂立遺囑，保障另一半的遺產繼承權。

首席法官張舉能和法官李義問及，兄弟姊妹、叔侄等親戚關係沒有法律贍養責任，卻可以繼承遺產，為何將同性伴侶排除在外。Carss-Frisk重申，無遺囑者遺產條例於1971年生效，當時未有同婚概念，立法原意僅限異性伴侶，不包括同性伴侶。

代亡夫吳翰林繼續訴訟的答辯人李亦豪，繼續由英國御狀Timothy Otty代表。Otty表示，同性伴侶被剝奪遺產繼承權，屬於歧視和不公平，構成差別待遇。他認為，政府因應岑子杰案設立替代框架，不影響法庭考慮遺產繼承法例是否違憲，而岑子杰案確立同性伴侶的法律地位，有助檢視本案爭議。終院法官聽畢擇日裁決。