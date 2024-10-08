基智中學女校友司法覆核女生冬季穿校裙規定被拒　官指覆核非為公共機構微觀管理 (15:46)

申請人阮旻僖；建議答辯人為阮的母校、中華基督教會基智中學，教育局列作擬有利害關係方。根據入稟狀，阮認為一直以來的校規是女學生儘管在嚴寒天氣下仍必須穿校裙，但這項校規不合理及帶有性別歧視，故希望法庭介入阻止，或指示學校放寬校規。

法官高浩文頒判辭指，阮於2018年已離開母校，校方與教育局認為阮不再是中學生，沒有資格提出是次覆核，加上任何覆核申請必須在事發的3個月限期內提出，故是次覆核出現嚴重的逾期申請，理應不獲受理。

高官接納校方與教育局的說法，指即使考慮阮的覆核，她也缺乏充分理據，包括校方指出阮的說法失實，因為校方在阮仍求學時已規定女學生在寒冷天氣警告下可穿長褲，並在每年派發的學生手冊內列出，以及校方另設有學生論壇及家教會等機制可供學生反映教學問題。

高官亦認為司法覆核不是為了處理公共機構內微觀管理（micro-managing）的行動及決定。由於阮提出的覆核沒有充分理據及逾期申請，故拒絕批准其覆核許可。雖然校方與教育局尋求法庭頒下訟費，因為阮的申請沒有勝算及與事實相違，不過法庭沒作訟費命令。