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警司陸振中涉襲擊同僚　「光頭警長」劉澤基供稱受襲督察手部「包到豬蹄咁」 (14:53)

前年6月，時任沙頭角分區指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，又於翌月飯局後襲擊同僚，案件今（8日）在區院第19天審訊。人稱「光頭警長」的警署警長劉澤基供稱，被告在涉案飯局喝了至少6杯啤酒，有輕微醉意，需在同僚陪同下離開。劉又提到，被告離開後，座駕仍停泊在商場停車場，他遂協助處理，其間發現被告的委任證遺留車中；他處理事件時，另目睹其中一名事主、督察蔡文浩手部「包到豬蹄咁」，惟對方不欲講述受傷原因，「淨係嘆氣」。

被告陸振中（43歲）被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；同年7月15日，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

案發時駐守沙頭角分區的劉澤基供稱，2022年7月15日晚上，他跟被告等人到酒家出席飯局歡送同僚，席間被告曾喝至少6杯啤酒，至當晚10時許，被告稱「夠皮」並取出信用卡結賬，然後在同僚陪同下離開，他則繼續留下。

劉澤基續謂，被告返回沙頭角警署後，他得悉被告的座駕仍停泊在商場停車場，加上他當晚沒飲酒，遂嘗試開走，但發現該車「冇電」，便先將被告遺留車中的銀包及委任證交還對方，最終在同晚凌晨2時許返回警署。

另一駐守沙頭角警署的時任警長張國輝供稱，2022年7月15日晚上約11時半，被告乘的士返回沙頭角警署，當時身上有酒氣的被告稱「身上冇錢」，他遂替對方支付車資，之後被告以「好似飄啲」的步姿走入警署。張國輝稱，被告進入警署後，另曾著他「拍委任證」開門，令他相信對方當時「冇委任證喺身」。辯方則向張國輝指出，當晚被告並無著他拍卡開門，張國輝不同意。

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