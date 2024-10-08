六警涉襲露宿者罪成求情稱「前途盡毀」 官反問：「咁個個警員干犯呢個控罪都唔洗坐監？」 (16:45)

罪成被告梁飛鵬（現年32歲，下同）、龐雋詩（33歲）、林華嘉（47歲）、莫志成（29歲）、尹栢詩（29歲）、陳守業（31歲），案發時同屬深水埗特別職務隊第一隊，其中林華嘉為警長，其餘為警員，全部已停職。同隊的郭展昇（被起訴時30歲）、韓廷光（被起訴時29歲）無罪釋放。

法官張潔宜早前在判辭指，閉路電視拍攝到林華嘉走到帳幕拉出露宿者阿十，尹栢詩在帳幕找到黑色容器，陳守業則把思疑毒品放入尹手持的容器。但林、莫及尹3人在記事冊或供辭卻指阿十疑拿着載有毒品的黑盒，張官指林絕非一時混淆，而是蓄意作虛假指稱，莫及尹也不會巧合地記錯緝毒情况，3人意圖妨礙司法公正罪成。林另與梁飛鵬、龐雋詩、陳守業涉遮鏡頭，被裁定意圖妨礙司法公正罪成。

辯方求情指，兩罪成立的林華嘉並無預謀犯案，他服務警隊多年，將喪失長俸。法官張潔宜聞言稱，預謀是視乎程度而言，指被告誣告無辜的人，他們必然有共識，不會忽發奇想、不約而同行事。張官關注，作為警長的林華嘉比其他被告經驗豐富、官階較高，林無阻止同僚犯法，甚至一同參與。辯方另指，阿十藏毒證據確鑿及有招認，張官質疑，說法與裁決互相抵觸。