舒適堡前教練與新僱主簽僱傭合約稱滿意薪酬　perFIT暫聘約60名前教練及過百美容部員工 (11:34)

教練莫先生表示，早前「Healthy」接手期間沒有任何人與他接觸，直至上月底收到perFIT聯絡，並於昨日簽約。問及合約內容，他指不方便透露，但滿意薪酬，並指對方為有規模的上市公司集團，令他有信心。他續指，雖然近一個月流失部分學員，但現時仍有20多人會來灣仔分店繼續上課，又說公司暫時會無條件接受以前的舒適堡學員，「他們之前剩下多少堂都會幫他們上，他們沒有跟我說要他們買任何東西」。他亦補充，目前仍在追討舒適堡拖欠的薪金，將於11月上庭。

perFACE公關代表許小姐說，公司共聘請約200名前舒適堡員工，包括60多名教練，及逾百名美容部員工，日後將分別於灣仔及旺角分店上班。問及旺角分店的情况，她指該分店正深度清潔及維修，會爭取盡快重開。她又稱，公司希望聘請所有前舒適堡員工，並希望能原址重開分店，正與不同業主商討租金。她亦透露，公司正在準備與顧客的同意書，此刻不會觸及顧客的個人資料，強調會取得他們同意後，才會向舒適堡索取資料。