旅遊促進會質疑收緊控煙措施影響內地客來港意欲 倡檢討擬推措施緩急先後 (20:33)

香港旅遊促進會在8月向部分現正或曾經安排內地團訪港的旅行社進行調查，結果顯示62間旅行社中，逾六成認為禁止加味煙會影響內地吸煙旅客的訪港意欲。崔定邦指，現時內地客佔訪港客總數近八成，而內地有3億人吸煙，當中不少人吸食加味煙及加熱煙等產品，若進一步收緊控煙措施將影響其來港意欲，減少逗留日數，甚至轉而到選擇其他城市旅遊。

旅遊促進會表示，理解控煙的重要性，但香港作為旅遊城市，應考慮兼顧旅遊經濟及公共衛生，不應忽略對香港國際形象的影響，建議政府參考日本設立吸煙間，研究在酒店、餐廳等地方設立吸煙間，認為是「旅遊友善安排」，又建議政府控煙策略應循序漸進，舉例管控加味煙應只在本港旅遊業全面復甦後才考慮，建議可先考慮禁水果味香煙，再根據成效及經濟環境，決定是否禁其他口味，為吸煙旅客保留選擇空間。