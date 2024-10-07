旅遊促進會質疑收緊控煙措施影響內地客來港意欲 倡檢討擬推措施緩急先後 (20:33)

政府今年6月提出10項短期控煙措施，包括爭取明年禁加味煙。香港旅遊促進會調查顯示，近五成半內地旅行社認為政府若實施一系列控煙措施將大幅減少生意，該會總幹事崔定邦指，內地遊客普遍有吸煙習慣，若收緊控煙措施將影響其來港意欲，認為進一步控煙並非首要社會問題，建議政府即時重新檢討擬推出的控煙措施緩急先後。
香港旅遊促進會在8月向部分現正或曾經安排內地團訪港的旅行社進行調查，結果顯示62間旅行社中，逾六成認為禁止加味煙會影響內地吸煙旅客的訪港意欲。崔定邦指，現時內地客佔訪港客總數近八成，而內地有3億人吸煙，當中不少人吸食加味煙及加熱煙等產品，若進一步收緊控煙措施將影響其來港意欲，減少逗留日數，甚至轉而到選擇其他城市旅遊。
旅遊促進會表示，理解控煙的重要性，但香港作為旅遊城市，應考慮兼顧旅遊經濟及公共衛生，不應忽略對香港國際形象的影響，建議政府參考日本設立吸煙間，研究在酒店、餐廳等地方設立吸煙間，認為是「旅遊友善安排」，又建議政府控煙策略應循序漸進，舉例管控加味煙應只在本港旅遊業全面復甦後才考慮，建議可先考慮禁水果味香煙，再根據成效及經濟環境，決定是否禁其他口味，為吸煙旅客保留選擇空間。
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