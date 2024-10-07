威院孕婦情况危殆急須換肺　醫管局呼籲市民捐出離世親人肺臟 (18:57)

該名孕婦上月12日在懷孕29周時出現氣喘和雙腳水腫，於威院留醫，被診斷患有肺動脈高壓，她過往僅曾出現妊娠糖尿，並無其他病史。孕婦翌日須駁體外人工心肺機器，並緊急剖腹產子，至上月27日醫護團隊嘗試移除人工心肺機，惟她翌日情况轉差須重新接駁。

該孕婦經評估後緊急列入肺臟移植名單，由瑪麗醫院及葛量洪醫院肺臟移植團隊跟進及評估，目前於合適血型及體型名單中列首位。

醫管局表示，患者目前依賴體外人工心肺支援以維持生命，急需與時間競賽，及早接受肺臟移植，否則隨時出現中風、出血、感染，或器官衰竭等死亡風險。該局呼籲如有腦幹死亡病人體重約 45至60公斤，血型屬B+或O+均屬合適捐贈者，希望家人可考慮捐出器官，為患者帶來重生希望。

醫管局稱，由於病人情况十分危急，局方亦將盡快通過程序向內地尋求幫助；當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適病人移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。該局強調將嚴格按照器官移植法規，從速向監管機構申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。