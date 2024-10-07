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4歲童昏迷浴室母被控虐兒　女警稱被告曾認一時生氣以拖鞋打女 (18:33)

今年3月，一名4歲女童疑在九龍城家中浴室昏迷，送院後一度情況危殆，事後女童的母親被控兩項虐兒罪，案件今（7日）在九龍城裁判法院開審。負責拘捕被告的女警供稱，女童的左後腦、胸口、臀部及陰部附近均出現瘀傷；女警另提到，被告曾說女童部分傷勢是在樓梯摔倒時造成，另有些傷痕是她以拖鞋打女童，以及將對方推向櫃子時造成，但她並非故意為之，「只是一時生氣，才會這樣做」。

被告Z.A.L.（38歲，報稱家庭主婦），她被控於今年3月17至22日，以及同月23日，在九龍城區某單位，身為對4歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致該女童受到不必要的健康損害。

案發時於女童家中擔任傭工的印傭供稱，被告跟女童關係親密，惟被告經常打她，頻密程度為每日多於一次。辯方質疑，女傭聽到家中有「鬧細路」的聲音，便推測出現打小朋友的情况，印傭同意。

另外，女警李福英供稱，今年3月23日下午，她在伊利沙伯醫院向被告指出，女童X的左後腦、右肩膊、胸口、兩側盤骨、左手手爪、右手手臂、雙腿、陰部附近、背部及臀部出現瘀傷，並宣布以虐兒罪拘捕被告。

李福英憶述，被告其後表示，女童身上部分傷痕是在樓梯摔倒時造成，另有些傷痕是她以拖鞋打女童，以及將對方推向櫃子時造成；被告同時說，「我不是故意的，我只是一時生氣，才會這樣做」。李福英亦提及，被告講述以上內容時低下頭，而且神色凝重，有感對方「係好失落」。李福英作供期間，被告在庭上拭淚及啜泣，法庭曾暫時休庭，讓被告平復情緒。審訊明續。

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