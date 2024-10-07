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民建聯倡議設2,000元「兒童醫療券」  料年開支20億 (18:20)

政府在下周三發表新一份《施政報告》，各政黨分別提出建議。民建聯今日提出，加強兒童健康服務，該黨指早年的調查，發現有兩成受訪者過去一年花費在孩子身上的醫療開支達3000元以上，該黨建議參考長者醫療券的運作模式，研究增設「兒童醫療券」，每年向每個兒童醫療券戶口提供2,000元資助，指若以全港約100萬名18歲以下兒童計算，料每年開支約20億元。

民建聯立法會議員葛珮帆、顏汶羽及林琳今日發布《促進香港兒童醫療服務發展》倡議書，提出20項建議。讓黨提出設「兒童醫療券」，又要求在醫管局門診新增「兒童預約專籌」；並提出將母嬰健康服務模式的轉型，重新調配資源，在母嬰健康院內設立專門的「兒童診所」，引入兒科醫師、專科護士、臨床及教育心理學家、營養師等，提供兒童常見疾病診治、生長發育追蹤評估、心理健康諮詢服務、個性化營養指導及系統化健康教育等服務。

民建聯又指，現時中小學生可獲安排到指定的學生健康服務中心，接受每年一次的健康檢查，但並非任何級別的學生每年都會獲得全面的檢查服務，建議應不論任何級別的學生，每年都可獲得全面的健康檢查。該黨又提出，增設學童驗眼及配眼鏡津貼，指眼鏡開支對基層家庭造成負擔；又提出擴大學童牙科保健服務至幼稚園。

相關字詞﹕施政報告 醫療券 民建聯 學童保健

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