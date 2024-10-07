「走塑」法例6個月適應期兩周後屆滿 (16:05)

環保署表示，在過去5個多月的適應期內，新法例成功起動各界的「減廢」潮流。署方引述不同業界意見，其中稱餐飲業反映很多外賣食客已逐漸習慣自備可重用餐具，而連鎖食肆則表示約8成顧客已選擇不需要外賣餐具，約有3成食肆甚至不再提供任何外賣餐具。

至於零售及服務業方面，環保署引述物業管理公司表示，大部分市民已習慣使用雨傘除水器以取代塑膠雨傘袋；節慶時使用膠柄氣球棒、螢光棒、派對帽等即棄塑膠產品的市民顯著減少。酒店業則反映自新法例實施後，即棄塑膠用品的使用量大幅減少，不少旅客對於「走塑」的新措施亦表示支持。

法例禁止銷售或提供發泡膠餐具、即棄膠飲管等，環保署早前表示，適應期過後仍會採取宣傳教育先行的模式，如發現有商戶仍未合規，會先了解其實際情况及困難，按情况作出適當的宣傳教育、勸喻或警告；針對屢勸不改的業務，會視乎實際情况採取執法行動。