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「走塑」法例6個月適應期兩周後屆滿 (16:05)

環保署今日（7日）表示，管制即棄塑膠新法例的6個月適應期將於兩周後、即10月21日完結，亦提醒所有相關商戶適應期滿作出準備，如需要非塑膠替代品的資訊，可到訪環保署的綠色餐具平台，或致電環保署熱線2838 3111。環保署形容，新法例實施促進市民和業界改變習慣，「一個全新的『走塑、走即棄、綠色回收』文化正在社會上形成」。

環保署表示，在過去5個多月的適應期內，新法例成功起動各界的「減廢」潮流。署方引述不同業界意見，其中稱餐飲業反映很多外賣食客已逐漸習慣自備可重用餐具，而連鎖食肆則表示約8成顧客已選擇不需要外賣餐具，約有3成食肆甚至不再提供任何外賣餐具。

至於零售及服務業方面，環保署引述物業管理公司表示，大部分市民已習慣使用雨傘除水器以取代塑膠雨傘袋；節慶時使用膠柄氣球棒、螢光棒、派對帽等即棄塑膠產品的市民顯著減少。酒店業則反映自新法例實施後，即棄塑膠用品的使用量大幅減少，不少旅客對於「走塑」的新措施亦表示支持。

法例禁止銷售或提供發泡膠餐具、即棄膠飲管等，環保署早前表示，適應期過後仍會採取宣傳教育先行的模式，如發現有商戶仍未合規，會先了解其實際情况及困難，按情况作出適當的宣傳教育、勸喻或警告；針對屢勸不改的業務，會視乎實際情况採取執法行動。

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