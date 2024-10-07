工聯會倡設青年置業儲蓄計劃　每月四千投資政府債劵基金　獲利當首期 (15:06)

工聯會青年事務委員會及工聯會立法會議員聯合辦事處今發表《青年未來置業儲蓄計劃倡議書》。儲蓄計劃為期8年，會先審查入息及資產，確保參加者有置業需求，接着參加者在指定年期內每月供款約4,240元，供款用於購買政府債券或基金項目，以支持政府基建，計劃到期時會只對參加者作資產審查，要求參加者不可持有本地住宅物業，以及其資產總值不超過當時居屋申請資產上限。經審查後，其本金和利息會轉換為首期，參加者會獲得選樓權。

工聯會指，計劃設有「退場」機制，自行決定中途退出或不依期供款人士，將獲退還已供本金，惟不會提供任何利息；倘有參加者3次選樓後均沒有合適單位，或逾期沒有行使選樓權，則自動結束計劃，將獲發還按到期時本金及利息的金額支付，政府將收取少許行政費。

工聯會又指，為防炒賣，計劃設有嚴格的轉讓限制，經儲蓄計劃購得的單位，只可按政府指定價目表轉讓予合資格人士，例如儲蓄計劃其他參加者及白表人士。

被問到儲蓄計劃的房屋項目定價，工聯會立法會議員鄧家彪表示，相關房屋一定會有折扣，建議可按參加者承擔能力、與物業市道掛鈎等，強調計劃旨在鼓勵青年上進，即使他們升職加薪，計劃不會因他們承擔能力有變而改變樓價。

另外，工聯青委及聯合辦於9月透過電話訪問、街頭訪問和網上問卷等共收到303份來自18至40歲香港青年的答覆。近八成受訪者表示同意及非常同意「置業令我更有安全感」；有七成表示同意及非常同意「置業令我更積極工作」，反映置業對青年發展有正面影響。

問卷調查同時要求受訪者對「置業、結婚、養育子女」三件事排序，結果發現普遍受訪者選擇先置業，再結婚，最後養育子女。因此，工聯會認為，可設選樓計分制鼓勵青年及早組織家庭，參加者到期選樓時，以夫妻為單位申請、家庭有初生小孩或夫妻同為計劃參加者將會加分。