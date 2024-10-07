童樂居案最後一宗判刑涉十人　其中一人判囚逾5年　官斥虐兒後發笑「邪惡橫蠻」 (14:43)

12名被告為趙詠茜、卓凱欣、黃潔瑩、莊嘉宜、李曉儀、楊淑儀、伍家穎、周靈芝、鄧月媛、梁曉彤、梁善儀和陳信興。各人現年介乎25歲至59歲。除了梁善儀和陳信興被判社會服務令外，其餘10人均被判入獄。

法官王詩麗引述辯方求情內容，提及有被告聲稱曾受時任院長告誡「勿與兒童玩得太開心」而免同事難以接手管教，亦受院舍的歪曲文化影響，漸忘善待兒童的初心。王官判刑時指，各被告與其效仿，為何不合眾人之力去「推倒歪風」，並指她們違反誠信、入職時簽署的守則訂明不得向兒童施行暴力，故犯案是明知故犯，行為可恥。

針對趙詠茜的判刑，王官引述辯方求情，指趙在事發後對其行為感到羞愧，惟從趙虐兒的情況來看，她缺乏愛心與耐性，更在拍打兒童後發笑，行為邪惡橫蠻，趙就兩案共涉49項虐兒罪，被判監64個月。餘下11人則被判社會服務令或監禁。

童樂居虐兒案累計34名職員被起訴，當中僅1人脫罪，其餘33人先後認罪或受審後被判罪成，並均已被判刑。