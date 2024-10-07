六旬漢發帖「點樣殺死林鄭」判囚16個月　官斥大放厥詞 (14:37)

辯方求情稱，被告潘德恕早年和藝術家林奕華等創立劇團「進念．二十面體」，現已退休；他的肺部驗出血塊，須定期服藥。辯方呈上16封求情信，被告表示沒有想過發帖的後果，只想博朋友一笑，林奕華則指被告投身藝術工作，有赤誠之心。

法官陳廣池判刑指，被告帖文針對的不是特定群體，而是本港公權力的代表人物，即時任特區首長林鄭月娥。對於有人留言「隊冧佢」等，陳官稱帖文引起被告朋友的興致，他們各有想法，同樣想加害特首。

陳官稱從求情信不難看見被告本性善良，但人性會因為政治氛圍改變；法庭上見過不少白紙一般的青少年，受政治推手和域外政治團體煽惑而對抗政府，他們曾是父母眼中的「乖乖仔女」，甚至擔任消防員和醫生等職業。陳官形容本港2019年經歷血迹斑斑的慘痛歷史，包括七一立會事件、中大和理大衝突，以及近期審理的屠龍小隊案。

本案而言，陳官斥被告發帖激化矛盾，產生煽動效果，「令人愈講愈興奮，愈想認真諗一諗」。陳官形容被告親撰求情信是「幫倒忙」，實質亳無悔意，反問他留言「幫手籌一支曲尺，一支來福各50飛子彈」時，有否想過屠龍小隊前往台灣軍訓，且成功製造炸彈。陳官指不少人迷失於社會氛圍，因網上輿論激化行動，帖文煽動效果不言而喻。

陳官提及，被告擁有「德恕」的好名字，從帖文「看不見德，亦看不見恕」，只見他語氣低俗和有怨氣。陳官問，被告留言「╳婆」和「舐賓府」等，「是否善良、有文化的人應有措辭和態度呢？」陳官採納18個月為量刑起點，考慮被告同意控方案情和健康情况，酌情減刑兩個月，判囚16個月。