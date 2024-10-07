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「茅山道士」中醫師涉殺智障女　政府化驗師供稱在案發現場多處驗出事主血跡 (14:33)

中醫師自稱「茅山道士」並以驅邪為名，侵犯及襲擊女徒弟的智障女兒，他與事主母親否認謀殺等罪，今（7日）續審。政府化驗師供稱，於案發屋內只在事主房間發現多處血跡，她逐一確認在牆壁、書桌旁的窗上、枱底地面、事主所躺卧的摺牀牀尾及枕頭，均染有事主的血；她形容有血跡從由上而下濺向牆。控方已傳召全部證人，預料明天（8日）完結案情，辯方將展開案情。

首被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），次被告兼事主母親吳馬如賡被控教唆張子材非禮事主。事主在2019年9月2日被發現倒斃在龍尾村住所。

政府化驗師陸端誼作供指，她於同月4日到案發村屋在事主房間檢驗血跡，血濺主要位於一張木造圓櫈旁邊的牆壁。根據呈堂照片，該張圓櫈放置在房內牆角，而房門貼有神像圖片，門框內側貼有一張葫蘆形狀的紙和一個銅錢。陸稱見在桌下有香灰，她推開桌子再找到地上被遮蓋的血跡。

陸端誼描述牆上有血跡呈橢圓形、偏長的，方向不一，包括由左上方濺落右下方，以及從右方朝下濺落左方。她解釋，如果血液水平正面濺上牆，血跡就會呈圓形，房內也有圓點血滴。陸化驗DNA後證實所有血跡屬於事主。控方問及牆上多條深色刮痕，陸表示沒有檢察刮痕。

接下來由代表張子材的大律師Trevor Beel盤問，陸端誼指她檢視過屋內其他房間，但沒有找到血污。陸稱，在事主房間沒發現持續施襲引致大量出血、或襲擊開放性傷口而導致有規律的血跡，她確認血跡沒帶有泡沫環，即並非從口鼻流血。陸認為血跡可能在不同時間造成。

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