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【圖輯】《九龍城寨之圍城》場景今起於機場展出　李家超：將開發更多港產片主題旅遊項目 (13:37)

電影《九龍城寨之圍城》一比一美術場景由今（7日）至11月20日在機場接機大堂展出。特首李家超於啟動禮致辭時表示，期望透過電影的影響力，推動電影文化與旅遊融合，發展電影旅遊產業，政府會繼續透過各套港產片，開發以電影為主題的旅遊項目，吸引更多旅客，同時推廣香港電影文化。

展區展出兩層高寨城舊樓，樓頂置有「九龍城寨」燈牌，並重現6個電影主題場景，包括電影中主角吃叉燒飯的茶檔、理髮店、士多、後巷及閣樓等。展覽會分兩階段進行，首階段現於機場舉行，至12月將移師到位於舊啟德機場的AIRSIDE商場。

李家超致辭時表示，希望展覽能讓市民及旅客感受電影《九龍城寨之圍城》中「原汁原味」的經典拍攝場景，同時感受九龍寨城昔日的風貌，並更了解港產片背後匠心獨運的製作。他又說，香港電影多年來享譽國際，是香港重要的軟實力，更是說好香港故事的重要文化旅遊資產，政府會全力與各界合作，將香港電影的精神發揚光大。

李家超續指，指為推動「無處不旅遊」，會按遊客口味開展新旅遊產品，望能結合旅遊業與電影業，舉例指會善用《九龍城寨之圍城》的叫座力，加強現時九龍寨城公園導賞團中的歷史介紹，並連繫電影的故事，同時會加強旅遊從業員的培訓，增強他們對九龍寨城歷史和景點的認識。他亦笑言市民參觀時「記得打卡」，分享香港獨特的港式情懷。

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