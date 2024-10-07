指舒適堡不良營銷及療程貨不對辦　法庭判兩男獲賠共逾14萬元 (12:18)

今日有3宗牽涉舒適堡的案件在西九龍法院審訊，其中兩案的申索人為洪旭輝，被告為舒適堡（尖沙嘴）美容健美有限公司。另一宗案件的申索人為練韋銘，被告為舒適堡（荃灣）美容健美有限公司。3宗案件的被告均沒到庭應訊。

根據申索書，洪旭輝去年12月入稟，指他2022年10月24日在舒適堡購買兩個「被動式矯治脊柱療程」，涉款51,480元及50,820元。洪旭輝稱，舒適堡沒遵照當時雙方的口頭協議，療程貨不對辦，他曾向舒適堡反映，但對方沒理會，遂追討上述費用、信用卡分期費用6000元及附加課堂訂金1000元。

至於練韋銘，他今年3月入稟，指舒適堡在2023年10月14日及2023年12月17日，違反合約條款及以不良手法營銷，遂追討47堂課堂費用，總共涉款37,600元。

主任審裁官雷健文表示，由於被告缺席聆訊，遂頒布缺席判決，判舒適堡向洪旭輝支付109,300元及2240元訟費，另向練韋銘支付37,600元及322.3元訟費。