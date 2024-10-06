明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

空運抵港陶瓷畫木架暗藏88公斤冰毒　海關拘提貨男司機 (22:46)

海關透過風險評估，昨日（5日）在機場檢查由吉爾吉斯斯坦抵港、報稱為禮物和禮品的空運貨物，該批貨物共有8件載有陶瓷畫木架，經X光檢驗其木架接駁位置影像可疑。木架以80條長短木條組成，共有234個接駁位，關員拆開木條發現每個接駁位均被掏空成暗格，並藏有膠袋包裹的白色粉末，經儀器檢測後確認為冰毒。每個木架藏有11公斤冰毒，該批貨8個木架共檢88公斤冰毒，市值約4400萬元。為海關今年破獲最大宗的空運販運冰毒案。

海關同日在機場拘捕54歲提貨的男子，報稱為司機。經初步調查，被捕男司機受他人委托往提貨後再作處理。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌指，販毒集團將毒品藏在看似高價的陶瓷品，企圖轉移視線，但貨物來源地並非出產藝術品的常見國家，故引起懷疑。檢獲的毒品來源及流向仍有待深入調查。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情况下，貿然協助他人運送。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

上 / 下一篇新聞