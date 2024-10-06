空運抵港陶瓷畫木架暗藏88公斤冰毒　海關拘提貨男司機 (22:46)

海關同日在機場拘捕54歲提貨的男子，報稱為司機。經初步調查，被捕男司機受他人委托往提貨後再作處理。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌指，販毒集團將毒品藏在看似高價的陶瓷品，企圖轉移視線，但貨物來源地並非出產藝術品的常見國家，故引起懷疑。檢獲的毒品來源及流向仍有待深入調查。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情况下，貿然協助他人運送。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。