空運抵港陶瓷畫木架暗藏88公斤冰毒　海關拘提貨男司機 (22:46)

海關透過風險評估，昨日（5日）在機場檢查由吉爾吉斯斯坦抵港、報稱為禮物和禮品的空運貨物，該批貨物共有8件載有陶瓷畫木架，經X光檢驗其木架接駁位置影像可疑。木架以80條長短木條組成，共有234個接駁位，關員拆開木條發現每個接駁位均被掏空成暗格，並藏有膠袋包裹的白色粉末，經儀器檢測後確認為冰毒。每個木架藏有11公斤冰毒，該批貨8個木架共檢88公斤冰毒，市值約4400萬元。為海關今年破獲最大宗的空運販運冰毒案。
海關同日在機場拘捕54歲提貨的男子，報稱為司機。經初步調查，被捕男司機受他人委托往提貨後再作處理。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌指，販毒集團將毒品藏在看似高價的陶瓷品，企圖轉移視線，但貨物來源地並非出產藝術品的常見國家，故引起懷疑。檢獲的毒品來源及流向仍有待深入調查。
海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情况下，貿然協助他人運送。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。